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THI TV: 3 Things From UNC's 31-Point Win Over Notre Dame

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina concluded its home schedule for the season Tuesday night with an 84-51 rout of Notre Dame at the Smith Center.

Here, we discuss some key elements from the seventh-ranked Tar Heels performance, including what it means.

UNC improved to 24-6 overall and 16-3 in the ACC. The Fighting Irish fell to 12-18 and 7-12.

*Video edits by Chelsea Sipple.

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