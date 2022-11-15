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THI TV: Gardner-Webb-UNC Hubert Davis Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 72-66 win over Gardner-Webb on Tuesday night at the Smith Center.

The Tar Heels, who are ranked No. 1 in the country, were led by Caleb Love who scored 20 points. Pete Nance scored 18 points. RJ Davis had a double-double of 14 points and 10 rebounds. Armando Bacot added 10 points.

UNC improves to 3-0 overall while the Bulldogs fall to 0-3.

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