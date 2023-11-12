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THI TV: Hubert Davis Lehigh Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina's 90-68 win over Lehigh in the Dean Smith Center on Sunday afternoon..

The No. 19 Tar Heels were led by Armando Bacot, who had a double-double of 22 points and 20 rebounds. RJ Davis scored 22 points and Harrison Ingram added 14 points.

North Carolina improves to 2-0 overall while the Mountain Hawks fall to 0-3.

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