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{{ timeAgo('2023-02-13 21:45:22 -0600') }} basketball Edit

THI TV: Hubert Davis Miami Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 80-72 loss to Miami on Monday night at the Smith Center.

UNC was led by RJ Davis with 23 points. Caleb Love scored 20 points. Leaky Black scored 13?points and Armando Bacot added 12 points.

UNC falla to 16-10 overall and 8-7 in the ACC. Miami improves to 21-5 and 12-4.

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