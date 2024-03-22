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THI TV: Hubert Davis Pre-MSU NCAAT Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHARLOTTE, NC - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media Friday ahead of the No. 1 seed Tar Heels' NCAA Tournament Round of 32 matchup with No. 9 seed Michigan State on Saturday evening.

Davis answered questions for about 12 minutes and above is the full press conference from the Spectrum Center.

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