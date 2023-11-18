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THI TV: Locker Room Report | Clemson Defeats UNC 31-20

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CLEMSON, SC - North Carolina suffered a 31-20 loss to the Clemson Tigers on Saturday night in Memorial Stadium.

The Tar Heels were led by running back Omarion Hampton, who ran for 178 yards with 2 touchdowns. Quarterback Drake Maye passed for 209 yards with a touchdown.

The Tar Heels fall to 8-3 overall and 4-3 in the ACC while Clemson improves to 7-4 overall and 4-4 in the ACC.

Here is what Drake Maye and Cedric Gray had to say about the loss to the Tigers.

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