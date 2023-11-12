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THI TV: Mack Brown Duke Postgame Presser

THI Staff
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CHAPEL HILL - Coach Mack Brown spoke to the media after North Carolina's 47-45 double overtime win over Duke on Saturday night in Kenan Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 28 of 43 passes for 342 yards with a touchdown plus two rushing scores. Running back Omarion Hampton ran 31 times for 169 yards with a touchdown.

The Tar Heels improve to 8-2 overall and 4-2 in the ACC while Duke falls to 6-4 overall and 3-3 in the ACC.

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