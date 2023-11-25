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THI TV: Mack Brown NC State Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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RALEIGH - Coach Mack Brown spoke to the media after North Carolina's 39-20 loss to NC State on Saturday night at Carter-Finley Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 22 of 38 passes for 254 yards with 2 touchdowns and ran 9 times for 106 yards with a touchdown. Linebacker Cedric Gray led the defense with 17 tackles.

The Tar Heels fall to 8-4 overall and 4-4 in the ACC while NC State improves to 9-3 overall and 6-2 in the ACC.

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