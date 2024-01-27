Advertisement
News More News
ago basketball Edit

THI TV: Players Postgame | UNC Escapes Florida State

THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

TALLAHASSEE, FL – Third-ranked North Carolina used a big run early in the second half to overcome Florida State winning for the tenth consecutive time in a 75-68 triumph at Tucker Center.

UNC trailed by eight points not long after the intermission, but used a 23-6 to take control of the game.

RJ Davis led UNC with 24 points, while Elliot Cadeau added a career-high 16. Harrison Ingram added 13 points and 17 rebounds. The Tar Heels are now 17-3 overall and 9-0 in the ACC. FSU dropped to 12-8 and 6-3.

Here is what Davis, Cadeau, and Ingram had to say afterward:

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement