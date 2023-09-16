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THI TV: Pregame All Access From UNC's Win Over Minnesota

Jacob Turner • TarHeelIllustrated
Staff Writer

CHAPEL HILL – THI was on hand for No. 20 North Carolina’s 31-13 win over Minnesota on Saturday afternoon at Kenan Stadium, and shot the following pre-game video of the Tar Heels getting ready for the Golden Gophers.

*Video edits by Jacob Turner.

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