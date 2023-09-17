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THI TV: Top Offensive Plays From UNC's Win Over Minnesota

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina took care of Minnesota, 31-13, on Saturday at Kenan Stadium, and THI was on hand to capture the best offensive moments of the game for the Tar Heels.

*Video edits by Jacob Turner.

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