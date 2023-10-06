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THI TV: UNC Basketball Media Day Practice Videos

Videos from North Carolina's practice on media day friday at the Smith Center.
Videos from North Carolina's practice on media day friday at the Smith Center. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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CHAPEL HILL – THI was on hand for North Carolina’s Basketball media day Friday at the Smith Center, and shot the following videos of the Tar Heels during practice.

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