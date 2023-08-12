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This, That & the Other (Injured Heels, Healthy Ones, Aside From Walker...)

North Carolina is nine days into fall camp, and here are three noteworthy topics about the Tar Heels.
North Carolina is nine days into fall camp, and here are three noteworthy topics about the Tar Heels. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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CHAPEL HILL – North Carolina is nearly halfway through with fall camp and non-game week preparation, as the Tar Heels held their ninth practice of the month Saturday. UNC has been in full pads for four practices. It was also the Heels' first scrimmage of camp.

In this TTO, we look at various things going on within the team:

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