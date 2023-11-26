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UNC Snap Counts Versus NC State

Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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Here are the snap counts for the offensive and defensive North Carolina players from Saturday's 39-20 loss at NC State.

The Tar Heels are 4-4 in the ACC and 8-4 overall. The regular season has concluded and they finished in seventh place in the ACC.

NOTE: Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)

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