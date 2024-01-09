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Daily Drop: Closing Strong Against Quality Opponents

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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A trending theme of late for North Carolina against quality opponents is the Tar Heels’ ability to close out teams late in games to secure victories.

In today’s Daily Drop, we discuss how UNC did just that in recent Quad 1 wins over Oklahoma, Pittsburgh, and Clemson.

*Video edits by Kevin Roy.

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