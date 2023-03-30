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Deana’s Dandies: News, Notes, & Perspective On UNC Football Recruiting

Class of 2024 defensive end Daniel Anderson was a visitor at Saturday's open football practice,
Class of 2024 defensive end Daniel Anderson was a visitor at Saturday's open football practice, (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina is starting to hit a major point in the recruiting season for the class of 2024. With the Tar Heels going through their spring practice, it has allowed several prospects to visit Chapel Hill.


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