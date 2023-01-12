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Final 2022 UNC Defensive Snap Counts

Linebacker Cedric Gray played 985 plays for the Tar Heel defense in 2022.
Linebacker Cedric Gray played 985 plays for the Tar Heel defense in 2022. (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Here are the final snap counts for defensive North Carolina players for the 2022 season.

The Tar Heels finished 9-5 and was 2022 ACC Coastal Division champions.


Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)


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