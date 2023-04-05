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March Offer Sheet

Daniel Anderson was offered by North Carolina on March 24 and later committed a few days later.
Daniel Anderson was offered by North Carolina on March 24 and later committed a few days later. (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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The North Carolina coaching staff has been busy on the recruiting front. With the Tar Heels in the middle of spring practice, numerous prospects have been in Chapel Hill to take unofficial visits. The staff has issued out several offers for various recruiting classes.

THI takes a closer look at the scholarship offers that the staff issued out in March.

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