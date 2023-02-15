News More News
{{ timeAgo('2023-02-15 23:06:47 -0600') }} football Edit

New Rivals250 For 2024 Is Out, & It Includes 29 With UNC Offers

With just three in-state prospects in the new Rivals250, UNC has offered 26 players outside of NC, and here is that list
With just three in-state prospects in the new Rivals250, UNC has offered 26 players outside of NC, and here is that list (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

The new Rivals250 for the football recruiting class of 2024 is out, and it includes three prospects from North Carolina, all of whom have offers from the Tar Heels, as well as 26 more with offers from Mack Brown’s program.

The Tar Heels currently have three prospects committed for the class of 2024, thouhg none are among the Rivals250.

Here is a list of all 29 members of the Rivals250 that are uncommitted and have UNC offers:

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

The In-State Prospects In The Rivals250

UNC's Others Rivals250 Offers

Note: Only undecided prospects listed here.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}