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Practice Report: First Day for Tar Heels in Full Pads

The Tar Heels held their sxth practice of fall camp Tuesday, which was their first in full pads. Here is our report.
The Tar Heels held their sxth practice of fall camp Tuesday, which was their first in full pads. Here is our report. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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CHAPEL HILL – North Carolina was in full pads Tuesday morning for the first time since fall camp started, and the Tar Heels got after it with a variety of drills and some physical inside run competition.

Previously, the NCAA allowed teams to don full pads for the fifth practice, but changed the rule to the sixth, and since today was practice number six for UNC, Mack Brown’s team was ready to go mixing in its workouts under the sun in the heat as well as inside the indoor facility here at the Koman Practice Complex.

UNC opens its season September 2 versus South Carolina in Charlotte.

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