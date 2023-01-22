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{{ timeAgo('2023-01-22 22:37:51 -0600') }} basketball Edit

Prospect Review: Getting Back To Conference Play

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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This past week may not have been the biggest in national recruiting circles, but for most high schools local conference play means everything. North Carolina Tar Heel signees, prospects, and others who have offers had big weeks against their rivals. There was also a tournament in Illinois that featured two future UNC players, and another in Florida that included a recruit with an offer. But for the most part it was back to action in front of the hometown fans.

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