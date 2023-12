Two future North Carolina Tar Heels won state championships this past weekend, and one other still has a title game to play. Davion Gause, a 4-star running back from Hollywood, FL, scored in his team’s state title, and 4-star WR Keenan Jackson’s team won as he was also named MVP with Weddington beating Hoggard in North Carolina. Ashton Woods, a 4-star linebacker from Marietta, GA, and his Walton team play for a state championship on Wednesday. Here are the results with some notes from this weekend’s title games. Note: UNC’s other committed prospects’ seasons are complete.

Advertisement

4-Star RB Davion Gause and Chaminade-Madonna cruised to a Florida 1M state championship by clobbering Clearwater Central Catholic, 56-0, on Thursday afternoon in Tallahassee. The game was played at Ken Riley Field on the campus of Florida A&M University, with the temperature 45 degrees at kickoff. Chaminade-Madonna, which finished the season 14-0, scored 30 seconds into the game and didn’t really stop. It was 28-0 at halftime. Gause, who missed some time this season, scored a touchdown making the score 21-0 in the second quarter. He had 53 yards on eight carries. Gause will enroll early next month at UNC.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DTEFTUyAxTSBTVEFURSBDSEFNUElPTlNISVA8YnI+PGJyPlRPVUNI RE9XTiBDSEFNSU5BREUtTUFET05OQSE8YnI+PGJyPkRhdmlvbiBHYXVzZSBp biBmcm9tIDQgeWFyZHMgb3V0ISBMaW9ucyByb2FyaW5nIGhlcmUgZmFzdCEg PGJyPjxicj5DaGFtaW5hZGUtTWFkb25uYSAyMSwgQ2xlYXJ3YXRlciBDZW50 cmFsIENhdGhvbGljIC0gMCAwOjU0IDFzdCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9IYVBJSlVWeTJGIj5odHRwczovL3QuY28vSGFQSUpVVnkyRjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2ZsaHNmYj9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2ZsaHNmYjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IU0ZCYW1lcmljYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASFNGQmFtZXJpY2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFuTGFGb3Jlc3RGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ARGFuTGFGb3Jlc3RGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CaWdnYW1lYm9iYnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEJpZ2dhbWVib2JieTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9OYWRlYm95ej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATmFkZWJveXo8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yZVRsVU1jSnJ6Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vMmVUbFVNY0pyejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGbG9yaWRhSFNGb290 YmFsbC5jb20gKEBGbGFIU0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0ZsYUhTRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzI3ODgyMzc1NDkx NDY0ODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNywgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Keenan Jackson, a 4-star wide receiver at Weddington High School, helped his team to a 56-21 rout of Wilmington Hoggard in the NCHSAA 4A championship on Saturday night at NC State’s Carter-Finley Stadium. Jackson caught 10 passes for 136 yards and two touchdowns, plus he returned a fumble for a score as well. For his efforts, Jackson was named the MVP of the game. “Coach preaches to us to envision making big plays in big-time games, so big-time players make big-time plays in big games,” Jackson said in a postgame press conference. “So, I was just looking for any opportunity to step up and help our team win a state championship.” Jackson will enroll at UNC next month.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlyZCB0b3VjaGRvd24gb2YgdGhlIGhhbGYgZm9yIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9VTkM/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNVTkM8L2E+IGNvbW1pdCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tlZW5hbkphY2tzb24yND9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2VlbmFuSmFja3NvbjI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vOXpreExXakVMZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzl6a3hM V2pFTGU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGVhbmEgS2luZyAoQE5DUHJlcHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNQcmVwcy9zdGF0dXMvMTcz MzY1OTQzMzMyOTE2MDI1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl ciAxMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZWVuYW4gSmFja3NvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0tlZW5hbkphY2tzb24yND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2Vl bmFuSmFja3NvbjI0PC9hPiBvbiBhIHRvdWNoZG93biByZWNlcHRpb24uIFdl ZGRpbmd0b24gbGVhZHMgSG9nZ2FyZCAxNC03IHdpdGggNDowMyBsZWZ0IGlu IHRoZSAxc3QuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jTDBuMVRycEV2Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vY0wwbjFUcnBFdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZWFu YSBLaW5nIChATkNQcmVwcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9OQ1ByZXBzL3N0YXR1cy8xNzMzNjQ2NTc5NzI5MzQ2NjMxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK