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Staff Pix: UVA at UNC

The 10th-ranked Tar Heels host struggling Virginia on Saturday night, so what does our staff think will happen?
The 10th-ranked Tar Heels host struggling Virginia on Saturday night, so what does our staff think will happen? (Kevin Roy/TI)
THI Staff
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As North Carolina prepares for its seventh game of the season, a home date with Virginia, the Tar Heels sit at 6-0 overall, 3-0 in the ACC, and ranked 10th in the nation.

Saturday night, they host 1-5 UVA in a renewal of the South’s Oldest Rivalry. The game kicks at 6:30 and will air on The CW.

Here is what our staff thinks will happen:

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