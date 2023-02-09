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THI Basketball Central: Clemson

Carolina will need to keep Hunter Tyson in-check if it hopes to pick up a much-needed win on Saturday.
Carolina will need to keep Hunter Tyson in-check if it hopes to pick up a much-needed win on Saturday. (Sean Rayford/Herald-Journal)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Saturday, February 11, 2023

WHERE: Dean E. Smith Center (21,750); Chapel Hill, North Carolina

TIME/TV: 2:00 pm/ESPN2

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 81, XM/SXM 389, Internet 979)

CLEMSON: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 134-23

LAST MEETING: Carolina 79 Wake Forest 77 (2022)

ACC STANDINGS: Click Here

CLEMSON STARTERS
NAME PPG RPG APG

#11 Brevin Galloway
SR, G, 6-2, 215

10.8

2.4

2.7

#1 Chase Hunter
JR, G, 6-3, 204

14.1

2.9

4.1

#24 PJ Hall
JR, C, 6-10, 240

14.3

5.4

1.0

#5 Hunter Tyson
Sr, F, 6-8, 215

16.1

9.8

1.6

#4 Ian Schieffelin

SO, F, 6-7, 225

4.8

3.8

1.7
Based on previous game
CU - UNC TEAM COMPARISON
CLEMSON NORTH CAROLINA

Head Coach

Brad Brownell

403-257 overall
236-172 at CU

Hubert Davis

44-18 overall
44-18 at UNC

2022-23 Record

18-6 (10-3 ACC)

15-9 (7-6 ACC)

Rankings

#64 NET

NR AP

NR Coaches

#61 BPI

#68 KenPom

#44 NET

NR AP

NR Coaches

#37 BPI

#38 KenPom

KenPom SOS

#111

#24

Points Per Game

73.8

77.9

Opponents PPG

67.1

72.2

Scoring Margin

+6.7

+5.7

Field Goal Percentage

46.1%

44.1%

3-PT FG Percentage

36.4%

30.5%

Free Throw Percentage

80.3%

73.8%

Rebounds Per Game

34.9

39.8

Rebounding Margin

+1.4

+5.2

Assists Per Game

14.3

12.3

Turnovers Per Game

11.6

11.0

Turnover Margin

+0.2

+0.2

Assist/Turnover Ratio

1.2

1.1

Steals Per Game

5.4

5.8

Blocks Per Game

3.2

3.9
Statistics as of February 7, 2023
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