News More News
{{ timeAgo('2023-02-02 21:56:38 -0600') }} basketball Edit

THI Basketball Central: Duke

Jeremy Roach is Duke's unsung hero as Carolina prepares to face the Blue Devils in Durham on Saturday.
Jeremy Roach is Duke's unsung hero as Carolina prepares to face the Blue Devils in Durham on Saturday. (Reagan Lunn/Duke Athletics)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
Related
Related
{{ link.display_text }} |

DATE: Saturday, February 4, 2023

WHERE: Cameron Indoor Stadium (9,314); Durham, North Carolina

TIME/TV: 6:30 pm/ESPN (College Game Day from Durham)

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 81, XM/SXM 81, Internet 81)

DUKE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 143-115

LAST MEETING: Carolina 81 Duke 77 (2022 - Final Four)

ACC STANDINGS: Click Here

DUKE STARTERS
NAME PPG RPG APG

#3 Jeremy Roach
JR, G, 6-2, 180

12.2

2.5

3.1

#5 Tyrese Proctor
FR, G, 6-5, 175

8.9

3.2

2.8

#1 Dereck Lively II
FR, C, 7-1, 230

4.4

4.1

0.9

#30 Kyle Filipowski
FR, C, 7-0, 230

15.8

9.5

1.4

#25 Mark Mitchell
FR, F, 6-8, 220

9.1

4.2

1.4
Based on previous game
DUKE - UNC TEAM COMPARISON
DUKE NORTH CAROLINA

Head Coach

John Scheyer

16-6 overall
16-6 at Duke

Hubert Davis

44-16 overall
44-16 at UNC

2022-23 Record

16-6 (7-4 ACC)

15-7 (7-4 ACC)

Rankings

#22 NET

#34 AP

#28 Coaches

#24 BPI

#30 KenPom

#43 NET

#31 AP

#33 Coaches

#36 BPI

#35 KenPom

KenPom SOS

#43

#37

Points Per Game

72.9

78.5

Opponents PPG

63.7

71.7

Scoring Margin

+9.2

+6.8

Field Goal Percentage

44.1%

44.8%

3-PT FG Percentage

32.5%

31.1%

Free Throw Percentage

76.4%

73.5%

Rebounds Per Game

39.7

39.3

Rebounding Margin

+9.1

+5.2

Assists Per Game

14.7

12.4

Turnovers Per Game

12.2

11.1

Turnover Margin

-0.4

+0.4

Assist/Turnover Ratio

1.2

1.1

Steals Per Game

5.7

6.0

Blocks Per Game

4.5

3.8
Statistics as of February 1, 2023
Looking to take control of your career? Call Andy, he can help, it's FREE & tell him THI sent you,
Looking to take control of your career? Call Andy, he can help, it's FREE & tell him THI sent you, (My Perfect Franchise)
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}