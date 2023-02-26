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THI Basketball Central: Florida State

John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Monday, February 27, 2023

WHERE: Donald Tucker Center (11,500); Tallahassee, Florida

TIME/TV: 7:00 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 84, XM/SXM 380, Internet 970)

FLORIDA STATE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 52-16

LAST MEETING: Carolina 94 Florida State 74 (2022)

ACC STANDINGS: Click Here

FLORIDA STATE STARTERS
NAME PPG RPG APG

#4 Caleb Mills
JR, G, 6-5, 180

13.0

3.0

3.5

#22 Darin Green Jr
JR, G, 6-5, 195

13.7

3.0

2.0

#1 Jalen Warley
SO, G, 6-6, 200

6.7

2.7

3.3

#35 Matthew Cleveland
SO, F, 6-7, 200

14.0

7.8

2.0

#3 Cam Corhen

FR, F, 6-10, 225

8.4

3.3

0.6
Based on previous game
TEAM COMPARISON
FLORIDA STATE NORTH CAROLINA

Head Coach

Leonard Hamilton

604-472 overall
404-262 at FSU

Hubert Davis

47-20 overall
47-20 at UNC

2022-23 Record

9-20 (7-11ACC)

18-11 (10-8 ACC)

Rankings

#223 NET

NR AP

NR Coaches

#199 BPI

#203 KenPom

#47 NET

NR AP

NR Coaches

#40 BPI

#47 KenPom

KenPom SOS

#68

#40

Points Per Game

70.1

77.1

Opponents PPG

76.3

71.8

Scoring Margin

-6.2

+5.3

Field Goal Percentage

43.8%

43.6%

3-PT FG Percentage

33.0%

30.4%

Free Throw Percentage

75.4%

74.0%

Rebounds Per Game

31.1

39.9

Rebounding Margin

-2.5

+5.4

Assists Per Game

13.9

11.9

Turnovers Per Game

11.5

10.8

Turnover Margin

0.0

-0.1

Assist/Turnover Ratio

1.2

1.1

Steals Per Game

5.9

5.4

Blocks Per Game

3.7

3.9
Statistics as of February 25, 2023
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