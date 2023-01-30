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THI Basketball Central: Pittsburgh

Jamarius Burton lit up Carolina for 31 points in the first meeting in December.
Jamarius Burton lit up Carolina for 31 points in the first meeting in December. (Pitt Sports Information)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Wednesday, February 1, 2023

WHERE: Dean E. Smith Center (21,750); Chapel Hill, North Carolina

TIME/TV: 7:00 pm/ACC Network (Wes Durham, Dan Bonner)

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius TBD, XM/SXM TBD, Internet TBD)

PITTSBURGH: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 15-7

LAST MEETING: Pittsburgh 76 Carolina 74 (2022) Box Score

ACC STANDINGS: Click Here

PITTSBURGH STARTERS
NAME PPG RPG APG

#3 Greg Elliott
SR, G, 6-3, 180

11.0

4.4

1.1

#0 Nelly Cummings
SR, G, 6-0, 185

10.2

2.6

4.4

#11 Jamarius Burton
SR, G, 6-4, 200

16.1

4.8

4.8

#33 Federiko Federiko
SO, C, 6-11, 220

5.7

5.6

0.6

#2 Blake Hinson
JR, F, 6-7, 235

16.4

6.5

1.3
Based on previous game
PITT - UNC TEAM COMPARISON
PITTSBURGH NORTH CAROLINA

Head Coach

Jeff Capel

228-186 overall
66-76 at Pitt

Hubert Davis

44-16 overall
44-16 at UNC

2022-23 Record

15-7 (8-3 ACC)

15-6 (7-3 ACC)

Rankings

#62 NET

NR AP

NR Coaches

#70 BPI

#67 KenPom

#33 NET

#31 AP

#35 Coaches

#33 BPI

#31 KenPom

KenPom SOS

#87

#33

Points Per Game

74.3

79.2

Opponents PPG

68.2

72.0

Scoring Margin

+6.1

+7.2

Field Goal Percentage

44.6%

45.4%

3-PT FG Percentage

35.0%

31.8%

Free Throw Percentage

75.4%

74.1%

Rebounds Per Game

37.4

39.1

Rebounding Margin

+3.3

+5.0

Assists Per Game

14.5

12.7

Turnovers Per Game

12.1

11.2

Turnover Margin

-0.2

+0.3

Assist/Turnover Ratio

1.2

1.1

Steals Per Game

5.4

6.3

Blocks Per Game

4.1

3.8
Statistics as of January 30, 2023
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