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THI Basketball Central: Virginia

Kihei Clark and Virginia come to Chapel Hill following being upset in their last outing at Boston College.
Kihei Clark and Virginia come to Chapel Hill following being upset in their last outing at Boston College. (USATSI)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Saturday, February 25, 2023

WHERE: Dean E. Smith Center (21,750); Chapel Hill, North Carolina

TIME/TV: 6:00 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 138, XM/SXM 193, Internet 955)

VIRGINIA: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 133-61

LAST MEETING: Virginia 65 Carolina 58 (2023 - Box Score)

ACC STANDINGS: Click Here

VIRGINIA STARTERS
NAME PPG RPG APG

#0 Kihei Clark
SR, G, 5-10, 167

11.6

2.7

5.7

#4 Armaan Franklin
SR, G, 6-4, 200

12.4

4.2

1.3

#2 Reece Beekman
JR, G, 6-3, 190

9.6

3.1

4.9

#5 Ben Vander Plas
SR, F, 6-8, 236

7.5

4.7

1.5

#1 Jayden Gardner

SR, F, 6-6, 233

11.3

5.2

0.7
Based on previous game
TEAM COMPARISON
VIRGINIA NORTH CAROLINA

Head Coach

Tony Bennett

406-155 overall
337-122 at UVA

Hubert Davis

46-20 overall
46-20 at UNC

2022-23 Record

21-5 (13-4 ACC)

17-11 (9-8 ACC)

Rankings

#21 NET

#6 AP

#6 Coaches

#23 BPI

#34 KenPom

#48 NET

NR AP

NR Coaches

#40 BPI

#45 KenPom

KenPom SOS

#83

#37

Points Per Game

70.0

77.3

Opponents PPG

60.4

72.1

Scoring Margin

+9.6

+5.2

Field Goal Percentage

45.9%

43.5%

3-PT FG Percentage

37.7%

29.9%

Free Throw Percentage

70.8%

73.9%

Rebounds Per Game

32.1

40.0

Rebounding Margin

+0.3

+5.4

Assists Per Game

16.3

12.0

Turnovers Per Game

9.1

10.8

Turnover Margin

0.0

+0.1

Assist/Turnover Ratio

1.8

1.1

Steals Per Game

6.8

5.6

Blocks Per Game

4.4

3.7
Statistics as of February 23, 2023
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