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THI TV: 4-Star 2025 WR Josiah Abdullah Showtime Camp ISO

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - Class of 2025 wide receiver Josiah Abdullah was one of the standouts at the 2023 Showtime Camp held at the Koman Indoor Practice Facility on Sunday,

Abdullah, a 5-foot-10, 170-pounder from Woodward Academy in College Park, GA, received an offer from North Carolina in May. The 4-star prospect is currently ranked as the No. 9 player in Georgia and No. 10 at his position.

Video: Jacob Turner.

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