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{{ timeAgo('2023-03-04 20:52:53 -0600') }} basketball Edit

THI TV: Hubert Davis Duke Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 62-57 loss to Duke on Saturday night at the Smith Center.

UNC was led by Armando Bacot with 17 points and 11 rebounds. RJ Davis scored 17 points. Caleb Love added 11 points.

UNC falls to 19-12 overall and 11-9 in the ACC. Duke improves to 23-8 and 14-6 in the ACC.

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