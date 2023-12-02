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THI TV: Hubert Davis Florida State Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina's 78-70 win over Florida State in the ACC opener in the Dean Smith Center on Saturday afternoon.

The No. 17 Tar Heels were led by RJ Davis, who scored 27 points. Armando Bacot had a double-double of 13 points and 13 rebounds. Harrison Ingram added 11 points.

North Carolina improves to 1-0 in the ACC and 7-1 overall while the Seminoles fall to 0-1 in the ACC and 4-3 overall.

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