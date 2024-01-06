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THI TV: Hubert Davis Post-Clemson Press Conference

THI Staff
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CLEMSON, SC – North Carolina Basketball Coach Hubert Davis met with the media Saturday following the No. 8 Tar Heels’ 65-55 win over No. 16 Clemson at Littlejohn Coliseum.

Davis’ team won its second ACC road game this week, and fourth consecutive game overall.

UNC improved to 11-3 overall and 3-0 in the ACC, while the Tigers dropped to 11-3 and 1-2.

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