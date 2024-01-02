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THI TV: Hubert Davis Post-Pitt Press Conference

THI Staff
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PITTSBURGH, PA – North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 70-57 victory over Pittsburgh on Tuesday night at the Petersen Events Center.

UNC improved to 10-3 overall and 2-0 in the ACC. Pitt fell to 9-5 and 0-3.

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