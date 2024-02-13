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THI TV: Hubert Davis Post-Syracuse Press Conference

THI Staff
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SYRACUSE, NY – North Carolina Basketball Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 86-79 loss to Syracuse on Tuesday night at JMA Wireless Dome.

The No. 7 Tar Heels fell to 19-6 overall and 11-3 in the ACC. The Orange improved to 16-9 and 7-7.

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