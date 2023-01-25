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Top-Rated 2025 OT Discusses Visit To Carolina

Four-star offensive lineman David Sanders, Jr. out of Providence Day School in Charlotte, NC, was on campus to take everything about North Carolina.
Four-star offensive lineman David Sanders, Jr. out of Providence Day School in Charlotte, NC, was on campus to take everything about North Carolina. (Jerome Ibrahim)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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The top prospect in the class of 2025 was in Chapel Hill on Saturday. Four-star offensive lineman David Sanders, Jr. out of Providence Day School in Charlotte, NC, was on campus to take everything about North Carolina.

Sanders, who has scholarship offers from some of the nation’s top programs received an offer by the Tar Heels his freshman year.

THI caught up with Sanders, Jr. on Monday to get the latest on his visit to Carolina.

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