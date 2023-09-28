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UNC Football Commits Schedule: Week 7

Curtis Simpson
Curtis Simpson (Curt Fowler/Rivals.com)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
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The 2023 high school football season continues for several of North Carolina commitments. The Tar Heels have twenty-six committed players in the class of 2024 and three in the class of 2025.

Here are the Week 7 schedules for twenty-eight future Tar Heels that will be on the gridiron this week.


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