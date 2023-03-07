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{{ timeAgo('2023-03-07 10:26:06 -0600') }} football Edit

UNC Football Spring Practice Photo Gallery

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina has started its spring practice for the upcoming season and THI was on hand to get some photos of today's action.

Be sure to check out the website and message boards for more details of Tar Heels' spring practice.

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