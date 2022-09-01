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3-Star Athlete & ECU Commit Duncanson Discusses UNC Visit

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Class of 2023 athlete Ayden Duncanson was on hand Saturday for North Carolina's 56-24 win over Florida A&M in Kenan Stadium.

Duncanson, who is currently committed to East Carolina, was offered by the Tar Heels on August 10. The 6-foot-2, 178-pounder from Whitefield Academy in Mableton, GA, is a 3-star prospect and a current teammate of UNC linebacker commit Caleb Lavallee.

THI caught up with Duncanson to get his thoughts on visiting Chapel Hill:

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