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3-Star LB Amare Campbell Commits to UNC

Amare Campbell
Amare Campbell
Deana King
Tar Heel Illustrated

Amare Campbell, a 3-star outside linebacker from Unity Reed High School in Manassas, VA, has committed to play football at North Carolina.

Campbell, who is 6-foot-2 and 220 pounds, has been to Chapel Hill several times including his official visit on the weekend of June 24, and decided to commit to the Tar Heels on Wednesday.

He picked Carolina over West Virginia and Maryland and had offers from Connecticut, Marshall, Virginia and many more.


Campbell becomes the seventeenth commitment for the Tar Heels in the class of 2023 and the fifth player from Virginia.

Deana's Take:

"North Carolina has made their presence known in the Commonwealth again by snagging Campbell. He is a very strong linebacker that will be a big-time addition to that linebacker room under Coach Tommy Thigpen."

Amare Campbell Highlights

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