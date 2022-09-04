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3 Stars: Carolina's Win Over Appalachian State

Drake Maye was sensational again in the win at App State and gets one of our 3 Stars, but who got the other two?
Drake Maye was sensational again in the win at App State and gets one of our 3 Stars, but who got the other two? (Jacob Turner/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina fought off a six-touchdown fourth quarter by Appalachian State to defeat the Mountaineers, 63-61, on Saturday in the highest combined scoring game in Tar Heels history.

The game was loaded with wild offensive numbers, which is where UNC’s candidates for this week’s 3 Stars come from.

The Tar Heels improved to 2-0 and head to Georgia State next weekend.

Here are UNC’s 3 Stars from its win at App State:

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