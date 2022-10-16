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{{ timeAgo('2022-10-16 16:10:41 -0500') }} football Edit

3 Stars: UNC's Victory At Duke

UNC WR Antoine Green was one of our 3 Stars from the Tar Heels' win at Duke, so who got the other two?
UNC WR Antoine Green was one of our 3 Stars from the Tar Heels' win at Duke, so who got the other two? (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina overcame blowing a 10-point fourth-quarter lead when quarterback Drake Maye connected with senior receiver Antoine Green on the right side of the end zone with 16 seconds left giving the Tar Heels a 38-25 win at Duke on Saturday night.

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