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3 Stars: UNC's Win At Ga. State

Omarion Hampton's second-half explosion earned him one of our 3 Stars from the win in Atlanta, who got the other two.
Omarion Hampton's second-half explosion earned him one of our 3 Stars from the win in Atlanta, who got the other two. (Usa Today)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina overcome a 25-0 stretch of points scored by Georgia State to defeat the Panthers, 35-28, in Saturday at Center Parc Stadium in Atlanta improving to 3-0 on the season.

The Tar Heels were quite effective in stretches on both sides of the ball, but certainly inconsistent as well. With that, here are our 3 Stars from UNC’s win at Georgia State:

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