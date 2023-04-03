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5 Best Wins Of The Season

As we continue looking back at UNC's basketball season, here are the Tar Heels' five best victories.
As we continue looking back at UNC's basketball season, here are the Tar Heels' five best victories. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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As we continue looking back at North Carolina’s basketball season, here are the Tar Heels’ five best wins of the campaign.

Note that UNC finished 20-13 overall, including 11-9 in the ACC, and missed the NCAA Tournament for the first time since 2010 and just the fourth times since 1974. This was also only the third times since 1966 that UNC has not played in the postseason.

Here are the Heels’ five best wins:

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