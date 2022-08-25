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5 Breakout Players To Watch: Offense

With UNC's 2022 football season almost here, we take a look at five offensive Tar Heels that might break out this fall.
With UNC's 2022 football season almost here, we take a look at five offensive Tar Heels that might break out this fall. (Jenna Miller/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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With the start of North Carolina’s football season almost here, THI continues previewing the Tar Heels. With so many new faces on offense, there are plenty of players to choose from, but we will do it anyway. Here are five offensive Heels, outside of the quarterback position, that can break out this season:

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