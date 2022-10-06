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5 Keys For UNC To Beat Miami

UNC hits the road this weekend to face Miami at Hard rock Stadium, and here are 5 Keys for the Tar Heels to earn a victory.
UNC hits the road this weekend to face Miami at Hard rock Stadium, and here are 5 Keys for the Tar Heels to earn a victory. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina looks to continue its well-rounded play from a win last weekend over Virginia Tech by taking care of business at Miami on Saturday at Hard Rock Stadium.

The Tar Heels rebounded from a poor outing in a loss to Notre Dame by waxing the Hokies, 41-10, in a game the defense believes steered its part of the season in the right direction.

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