News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-03 00:20:28 -0500') }} football Edit

5 Keys For UNC To Beat Virginia

UNC heads to UVA looking to win its fifth consecutive game, and here are 5 Keys for the Tar Heels to do just that.
UNC heads to UVA looking to win its fifth consecutive game, and here are 5 Keys for the Tar Heels to do just that. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

North Carolina is back on the road this week as the No. 17 Tar Heels head to Charlottesville to take on Virginia at Scott Stadium for a noon kickoff (ACC Network).

UNC enters the game having won four consecutive games, and is 4-0 away from home this season. Carolina is 7-1 overall and 4-0 in the ACC Coastal Division. UVa is 3-5 and 1-4.

Here are 5 Keys for UNC to defeat Virginia:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}