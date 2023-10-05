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5 Keys For UNC to Defeat Syracuse

The No. 14 Tar Heels host Syracuse on Saturday, and here are 5 Keys for them to earn a victory.
The No. 14 Tar Heels host Syracuse on Saturday, and here are 5 Keys for them to earn a victory. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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North Carolina returns to action Saturday after its only open date of the season as the 14th-ranked Tar Heels host Syracuse at Kenan Stadium for a 3:30 PM kickoff.

UNC is 4-0 overall and 1-0 in the ACC, while the Orange are 4-1 and 0-1. Syracuse is coming off a 31-14 home loss to Clemson, and owns wins over Colgate, Western Michigan, at Purdue, and Army.

The game will air on ESPN.

Here are 5 Keys for UNC to defeat Syracuse:

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