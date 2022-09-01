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5 Keys To Beating App State

UNC heads to App State for the first time ever Saturday, and here are 5 Keys for the Tar Heels to emerge with a victory.
UNC heads to App State for the first time ever Saturday, and here are 5 Keys for the Tar Heels to emerge with a victory. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina’s football team will go up the mountain for the first time ever Saturday to take on Appalachian State at The Rock in a game that increases in hype by the hour as it gets closer.

UNC opened its season last weekend by defeating Florida A&M, 56-24, while App State did not play. This will be the opener for the Mountaineers.

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