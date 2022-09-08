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5 Keys To Beating Georgia State

The Tar Heels head to Georgia State this weekend in what is a dangerous game, so here are 5 Keys for them to earn a win.
The Tar Heels head to Georgia State this weekend in what is a dangerous game, so here are 5 Keys for them to earn a win. (Jenna Miller/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina will look to improve to 3-0 this weekend when the Tar Heels travel to Atlanta to face Georgia State at Center Parc Credit Union Stadium.

The GSU campus is located downtown, and the stadium is what used to be Ted Turner Field, where the Atlanta Braves played for many years, and also the main venue for the 1996 Summer Olympics.

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