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5 Keys To Beating South Carolina

UNC opens the season Saturday versus South Carolina, and here are 5 Keys for the Tar Heels to earn a victory.
UNC opens the season Saturday versus South Carolina, and here are 5 Keys for the Tar Heels to earn a victory. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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North Carolina will kick off its 2023 football season Saturday night versus South Carolina in Charlotte at Bank of America Stadium.

The No. 21 Tar Heels went 9-5 a year ago, but dropped their last four games after starting out 9-1. The Gamecocks went 8-5.

The game kicks just after 7:30 and will air on ABC.

Here are 5 Keys for UNC to defeat South Carolina:

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